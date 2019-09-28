Из-за выходки Бузовой досталось постороннему человеку

Мужчину атаковали, хотя он не имеет к звезде никакого отношения

Ольге Бузовой приписывают новый роман. Якобы звезда "Дома-2", певица и телеведущая по уши влюблена в 26-летнего блогера Давида Манукяна (DAVA).

Привыкшая на всем пиариться Ольга эти слухи только подогревает своими выходками. Не так давно популярный блогер и певец DAVA появился в клипе Бузовой на песню "Лайкер". Они играли влюбленных, пытаясь изобразить нежность на людях. А когда поклонники предположили, что в жизни из Ольги и Давида вышла бы хорошая пара, в Сети сразу же стали появляться совместные фото артистов. Фанаты поспешили объявить Бузову и Манукяна парой.

Вот только слух о романе поющей телеведущей каждый пересказывал по-своему, и в итоге в интрижку совершенно посторонних людей оказался вмешан член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.

"Давненько мой телефон не был настолько раскаленным. Оказывается в СМИ написали про роман Бузовой и блогера Манукяна. И теперь каждый знакомый, который прочитал этот заголовок, считает своим долгом позвонить мне и узнать, правда ли это. Ну для начала мы с Ольгой Бузовой не знакомы. Во-вторых я не единственный блогер Манукян. Но тот факт, что мой однофамилец знаком с Ольгой Бузовой на несколько дней осложнил мою повседневную жизнь. Если они вдруг поженятся, то вероятно меня снова будут атаковать СМИ и знакомые. Я с Ольгой роман заводить не планирую. А ей желаю счастья, разумеется с другим, пусть даже и с Манукяном", - посетовал в беседе с ТВЦ.Ru общественный деятель.

Напомним, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова никак не встретит свое счастье. Поговаривают, что 33-летняя знаменитость давно имеет проблемы с рождением детей, мол, именно поэтому распался их брак с Тарасовым.