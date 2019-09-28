В руки террористов в Сирии попали высокие технологии

Боевики научились изготавливать беспилотники

Более ста беспилотников было уничтожено российской системой ПВО за два года при попытках атаковать пункт базирования Хмеймим. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков во время сирийского пресс-тура для иностранных журналистов. Им наглядно продемонстрировали как наши ЗРК охраняют воздушное пространство арабской республики.

Только в этом году боевая тревога объявлялась десятки раз и неизменно угроза исходила с северо-востока, из провинции Идлиб - последнего оплота террористов в Сирии. Все без исключения атаки были отбиты. ЗРК "Панцирь С-1" уничтожено 58 беспилотников и 27 реактивных снарядов, сообщает "ТВ Центр".

Последняя атака была предпринята боевиками 3 сентября. Два беспилотника заходили с разных сторон, в том числе, как зафиксировали средства объективного контроля, со стороны Средиземного моря. Несмотря на кажущуюся простоту и сделанные вроде бы в кустарных условиях, беспилотники обладают большой дальностью полёта и способны нести довольно мощные боеприпасы. Причем, как отмечают наши военные, изделия постоянно совершенствуются, а детали и технологии боевики получают извне.

"Все беспилотные летательные аппараты боевиков, и которые сбиты, и которые средствами подавления радиоэлектронной борьбы посажены, они безусловно сразу же отправляются в Москву, и мы там их подробно исследуем. Страшно то, что террористам попали в руки технологии и, прежде всего, технологии управления, навигации и сброса боеприпасов с воздуха", - заявил Игорь Конашенков.

Возможность собственными глазами увидеть средства поражения боевиков на авиабазе Хмеймим получили иностранные журналисты, в том числе, представители тех стран Запада, в которых террористов называют вооруженной оппозицией. Делиться впечатлениями многие из наших коллег отказались, ссылаясь на редакционные правила. Но очень внимательно рассматривали и снимали как сами беспилотники, так и средства российской системы ПВО.

Постоянно на боевом дежурстве в Сирии находятся и наши самолеты. Истребители Су-35 также обеспечивают надёжное прикрытие авиабазы Хмеймим и охраняют воздушное пространство Сирии.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".