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В скандале вокруг Трампа и Зеленского появилась первая жертва

10:05
  • суббота
  • 28 сентября 2019

Ушёл в отставку спецпредставитель Госдепа по Украине

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку. Об этом сообщает телеканал CNN и ещё несколько американских СМИ со ссылкой на надёжные источники. Фигура Волкера в последние годы ассоциировалась со внешним управлением на Украине. Вероятно, что он стал первой жертвой скандала вокруг наделавшего шума разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Имя Волкера было упомянуто в опубликованной анонимной жалобе, в которой указывалось на то, что во время беседы Трамп якобы оказывал давление на Зеленского относительно расследования по делу в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

По неподтверждённым пока данным, адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани опубликовал скрин сообщения от Курта Волкера, в котором тот предлагал познакомить его с человеком Зеленского. Оно было отправлено за шесть дней до звонка Трампа Зеленскому. Под давлением демократов администрация Трампа пошла на беспрецедентный шаг и опубликовала расшифровку разговора президентов США и Украины.

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