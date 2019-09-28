Лавров обсудил с Помпео судьбу похищенных американцами россиян

Они до сих пор содержатся в тюрьмах США

В аэропорту Валенсии по запросу США задержали россиянина. Как сообщили в посольстве нашей страны в Испании, ФБР пытается обвинить нашего соотечественника в финансовых махинациях. Российские дипломаты следят за ситуацией. Тему с арестами наших граждан накануне, 27 сентября обсудил Сергей Лавров с Госсекретарём США Майком Помпео на полях Генассамблеи ООН. Многие россияне, отбывающие срок в американских тюрьмах, были фактически похищены. Однако США больше всего волнует мнимый русский след в президентских выборах 2016 года.

Казалось бы, тема вмешательства России в американские выборы уже сошла на нет из-за отсутствия хоть каких-либо вменяемых доказательств. Но аккурат к финалу Генассамблеи ООН американская пресса вновь начинает разгонять эту тему. Газета The Washington Post со ссылкой аж на три неназванных источника сообщила, что Трамп якобы знал, что русские ему помогли, но в ходе разговора с Сергеем Лавровым и тогдашним послом в США Сергеем Кисляком в 2017 году заявил, что его, Трампа, это совсем не беспокоит. Все это уже похоже на откровенную паранойю, о которой на итоговой пресс-конференции в Нью-Йорке говорил и глава российского МИДа, приводя в качестве примера случай с публикацией телефонного разговора Трампа и Зеленским. Историю с публикацией стенограммы переговоров Сергей Лавров назвал неприличной, сообщает "ТВ Центр".

В том же ключе министр иностранных дел прокомментировал и скандальный инцидент с невыдачей виз части российской делегации, направлявшейся на генассамблею ООН. Эту тему поднимали и на двусторонней встрече Сергея Лаврова с госсекретарём Майком Помпео, который заверил, что высшее руководство США тут не при чём.

"У меня нет ни малейших сомнений, что ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео не имеют к этому никакого отношения, что мне Майк Помпео подтвердил. Но если это так, то возникает вопрос как же там принимаются решения, которые напрямую связаны с выполнением обязательств Вашингтона по обеспечению нормального функционирования ООН", - сказал Лавров.

Министр предположил, что отказ выдать визы может быть связан с общим состоянием двусторонних отношений. Ну, а они далеко не на высоте. Накануне США ввели против России новые санкции. Летом вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, на размещение которых Москва предлагает наложить мораторий. И эта тема на встрече с Помпео тоже звучала, сообщил Лавров.

Договор СНВ-3 истекает в 2021 году. И вроде бы время на подготовку нового еще есть. Москва, как подчеркнул Лавров, эту работу готова начать. А вот мнение Вашингтона, которое при Трампе имеет свойство стремительно меняться в зависимости от настроения и политической конъюнктуру, пока не известно.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".