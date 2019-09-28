Украина осталась без внешнего управления

Ушёл в отставку главный куратор Киева

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку. По данным CNN, его имя упомянуто в жалобе анонимного осведомителя, который представил подробности скандального разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Волкера после этого повесткой вызвали в Конгресс, откуда он вышел уже с заявлением в руках.

Украинский вопрос стал катализатором предвыборной борьбы между президентом действующим и вице-президентом бывшим. Джо Байден колесит по стране, собирая голоса избирателей. Любопытно, что конферансье, объявляя выход Байдена на сцену, представляет его не иначе как "следующий президент США".

Действующий президент, по версии демократов, ставит под угрозу национальную безопасность. Глава государства не должен разглашать содержание переговоров на высшем уровне. Такой проступок заслуживает импичмента.

"У нас есть президент, который нарушил присягу. Президент, который поставил под угрозу нашу национальную безопасность. Президент, который использовал власть и ваши налоговые доллары, чтобы попытаться убедить иностранного лидера снова вмешаться в президентскую кампанию", - заявил Байден во время очередного предвыборного турне.

Однако, и сам Байден далеко не безгрешен, отмечают его оппоненты. И вновь на повестке украинский вопрос. Имя сына бывшего вице-президента - Хантера - не сходит газетных передовиц. Якобы, курируя Украину, Байден распорядился провести в Киеве своеобразную чистку кадров и отстранить от дел всех, кто копает под его сына. Трамп в своем Twitter публикует ролик под названием "Я осушу это болото!"

Джо Байден обещал Украине миллиард долларов за то, чтобы был уволен прокурор, который инициировал расследование в отношении компании его сына. Когда президент Трамп просит Украину расследовать коррупцию, демократы инициируют импичмент. Они хотят украсть голоса избирателей. Не позволим им сделать это. Я - Дональд Трамп. И я докажу свои слова.

Слушания по импичменту в Конгрессе запланированы на следующей неделе. Демократы требуют предоставить все документы, касающиеся контактов Трампа с Зеленским. И даже угрожают: невыполнения требования будет расцениваться как попытка помешать их работе. На слушания вызваны несколько сотрудников Госдепа. В частности, все тот же Курт Волкер, который после отставки вполне может раскрыть неприятную для своего бывшего босса информацию.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".