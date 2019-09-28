От торговой войны Европы и США пострадают авиапассажиры

Точку в экономических спорах поставит ВТО

На следующей неделе Европу могут обложить гигантскими торговыми пошлинами, если США выиграют спор в ВТО. Штаты и Европа находятся на пороге полномасштабной торговой войны. По обе стороны Атлантики бряцают оружием, обмениваются обвинениями и грозят ввести взаимные пошлины. Нужна только отмашка от ВТО.

30 сентября Всемирная торговая организация поставит точку в крупнейшем в своей истории споре, который длится вот уже 15 лет. Старый и Новый Свет обвиняют друг друга в незаконном субсидировании авиационных гигантов. Якобы Штаты помогали американской корпорации Boeing, европейцы - французской Airbus. Взаимный ущерб оценивается в миллиарды долларов ежегодно. Эксперты говорят, исход спора предрешён.

Источники в администрации Белого дома говорят: речь идёт о сумме в семь с половиной миллиардов долларов. Брюссель в ответ хочет обложить пошлинами американский импорт объёмом в 10 миллиардов. У обеих сторон уже готовы длинные списки санкционных товаров, сообщает "ТВ Центр".

Перечни настолько обширные, что их придётся сокращать, иначе в указанные суммы не уложиться. Чего только ни коснутся эти ограничения - от мороженой рыбы и кетчупа до продукции авиакорпораций. В компании Airbus уже подсчитывают убытки, причём, не только свои.

"Airbus закупает 40% деталей и материалов в США. Таким образом, любые ограничения, введённые против нас, бумерангом ударят по нашим американским поставщикам. Для них последствия будут тяжёлыми. Пострадают и пассажиры, потому что увеличение пошлин приведёт к повышению цен на авиабилеты", - предупредил коммерческий директор Airbus Кристиан Шерер.

В Вашингтоне и Брюсселе уже действует ряд торговых ограничений. В Штатах - на европейскую сталь и алюминий, по другую сторону океана - на американские мотоциклы. Но это, как говорят эксперты, лишь разминка. Грядёт настоящая экономическая война. Она, по словам аналитиков, грозит даже более тяжёлыми последствиями, чем конфликт США и Китая. Вашингтон может лишиться значительной части преференций, которые получил после Второй мировой войны. Убытки Брюсселя также потянут на астрономическую сумму.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".