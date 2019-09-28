Николай Рыжков отмечает 90-летие

Он мог стать первым президентом СССР

Последний премьер Советского Союза, соавтор реформ перестройки и противник шоковой терапии 90-х. Сегодня, 28 сентября поздравления принимает видный российский и советский политический деятель Николай Иванович Рыжков. Ему исполнилось 90 лет.

В юности Рыжков мечтал стать лётчиком, но пришлось поднимать разрушенное войной народное хозяйство. На Уралмаше прошёл путь от инженера до генерального директора. Вскоре его перевели в Москву, где он стал руководителем Госплана, а затем секретарем ЦК КПСС, напоминает "ТВ Центр".

С Михаилом Горбачёвым они готовили переход от жесткой системы планирования к рыночным отношениям. Но вместе с перестройкой начались и разногласия. Рыжков, тогда уже премьер, был против резких изменений. В 90-м году он мог бы стать первым президентом СССР, но снял свою кандидатуру. И только спустя пять лет вернулся во власть - депутатом Госдумы. И сейчас Николай Иванович не отходит от дел. Представляет Белгородскую область в Совете Федерации.