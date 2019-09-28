Из китовой тюрьмы на Дальнем Востоке выпустят новую партию косаток

Их повезут по морю в Сахалинский залив

Выпустить новую партию косаток из "китовой тюрьмы" в естественную среду обитания готовятся в Приморье. Научно-исследовательское судно доставит 14 белух в Сахалинский залив. Животных уже погрузили на борт. Это уже пятая группа животных, которых выпускают на волю.

Ранее косаток и белух перевозили сначала на большегрузах, затем по Амуру доставляли в район Шантарских островов. Дорога занимала, около шести дней. Сейчас из-за сложной паводковой обстановки в Хабаровским крае маршрут решили кардинально поменять: животных повезут морем. Это быстрее в два раза. Белух сопровождают учёные и ветеринарные врачи, которые будут круглосуточно следить за состоянием здоровья животных, сообщает "ТВ Центр".

Центр адаптации в бухте Средняя прогремел на весь мир почти год назад. Тогда зоозащитники обнаружили, что в вольерах находятся 10 незаконно выловленных косаток и 87 белух. Выпустить всех животных на волю поручил президент Владимир Путин. Косатки уже находятся в естественной среде обитания, сейчас в вольерах остаются около 60 белух.

История с так называемой китовой тюрьмой в бухте Средняя подняла вопрос в принципе о дальнейшем вылове млекопитающих. В Росприроднадзор уже поступила заявка​ на вылов​ около трехсот белух и 20 дельфинов в будущем году. Но на данный момент ведомство дало предварительный запрет на отлов.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".