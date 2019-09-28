ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Из китовой тюрьмы на Дальнем Востоке выпустят новую партию косаток

11:33
  • суббота
  • 28 сентября 2019

Их повезут по морю в Сахалинский залив

Выпустить новую партию косаток из "китовой тюрьмы" в естественную среду обитания готовятся в Приморье. Научно-исследовательское судно доставит 14 белух в Сахалинский залив. Животных уже погрузили на борт. Это уже пятая группа животных, которых выпускают на волю.

Ранее косаток и белух перевозили сначала на большегрузах, затем по Амуру доставляли в район Шантарских островов. Дорога занимала, около шести дней. Сейчас из-за сложной паводковой обстановки в Хабаровским крае маршрут решили кардинально поменять: животных повезут морем. Это быстрее в два раза. Белух сопровождают  учёные и  ветеринарные врачи, которые будут круглосуточно  следить за состоянием здоровья животных, сообщает "ТВ Центр".

Центр адаптации в бухте Средняя прогремел на весь мир почти год назад. Тогда зоозащитники обнаружили, что в вольерах находятся 10 незаконно выловленных косаток и 87 белух. Выпустить всех животных на волю поручил президент Владимир Путин. Косатки уже находятся в естественной среде обитания, сейчас в вольерах остаются около 60 белух.

История с так называемой китовой тюрьмой в бухте Средняя подняла вопрос в принципе о дальнейшем вылове млекопитающих. В Росприроднадзор уже поступила заявка​ на вылов​ около трехсот белух и 20 дельфинов в будущем году. Но на данный момент ведомство дало предварительный запрет на отлов.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Косатка
Косатка
Транспортировка косаток
Транспортировка косаток
Выпуск косаток в дикую природу из "китовой тюрьмы"
Выпуск косаток в дикую природу из "китовой тюрьмы"
Косатки в "китовой тюрьме" в Приморье
Косатки в "китовой тюрьме" в Приморье
Косатки в "китовой тюрьме" в Приморье
Косатки в "китовой тюрьме" в Приморье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.