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В Москве пройдут соревнования домашних животных

10:50
  • суббота
  • 28 сентября 2019

В столице открылась выставка "Зоопалитра"

В Москве открылась крупнейшая в СНГ выставка мелких  домашних животных "Зоопалитра". Соревнования проходят дважды в год. В этот раз на суд жюри и зрителей представили больше сотни питомцев. Декоративные мыши, песчанки, кролики, ежи и даже улитки.

Впервые в этом году конкурс пройдет и среди кошек. Участников выставки оценят по десятку параметров. Морские свинки продефилируют в необычных нарядах, хомяки сыграют в боулинг, крысы пройдут по канату. А их хозяева поделятся секретами дрессировки, содержания и разведения друг с другом и всеми желающими, сообщает "ТВ Центр".

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