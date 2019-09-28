В Москве пройдут соревнования домашних животных

В столице открылась выставка "Зоопалитра"

В Москве открылась крупнейшая в СНГ выставка мелких домашних животных "Зоопалитра". Соревнования проходят дважды в год. В этот раз на суд жюри и зрителей представили больше сотни питомцев. Декоративные мыши, песчанки, кролики, ежи и даже улитки.

Впервые в этом году конкурс пройдет и среди кошек. Участников выставки оценят по десятку параметров. Морские свинки продефилируют в необычных нарядах, хомяки сыграют в боулинг, крысы пройдут по канату. А их хозяева поделятся секретами дрессировки, содержания и разведения друг с другом и всеми желающими, сообщает "ТВ Центр".