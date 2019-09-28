Откровения Трампа перед Лавровым показали истинные цели США в мире

Американский лидер сделал важное признание

Мы не волнуемся из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы, так как сами делали это не раз в других странах. Примерно так высказался президент США Дональд Трамп во время встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в 2017 году. По данным Washington Post, Белый дом ограничил доступ к стенограмме этой беседы.

Сотрудники администрации Трампа были крайне обеспокоены высказыванием своего шефа о выборах, потому что могло показаться, что таким образом президент прощал Россию за вмешательство и поощрял подобную политику, пишет американская газета.

На той же встрече Трамп посетовал на обвинения против России, которые наносят ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Если бы не американские СМИ, он мог бы иметь хорошие отношения с российскими властями, сказал в беседе с Сергеем Лавровым глава Белого дома.