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Откровения Трампа перед Лавровым показали истинные цели США в мире

12:42
  • суббота
  • 28 сентября 2019

Американский лидер сделал важное признание

Мы не волнуемся из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы, так как сами делали это не раз в других странах. Примерно так высказался президент США Дональд Трамп во время встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в 2017 году. По данным  Washington Post, Белый дом ограничил доступ к стенограмме этой беседы.

Сотрудники администрации Трампа были крайне обеспокоены высказыванием своего шефа о выборах, потому что могло показаться, что таким образом президент прощал Россию за вмешательство и поощрял подобную политику, пишет американская газета.

На той же встрече Трамп посетовал на обвинения против России, которые наносят ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Если бы не американские СМИ, он мог бы иметь хорошие отношения с российскими властями, сказал в беседе с Сергеем Лавровым глава Белого дома.

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Сергей Лавров и Дональд Трамп
Сергей Лавров и Дональд Трамп
Сергей Лавров и Дональд Трамп в Белом доме
Сергей Лавров и Дональд Трамп в Белом доме
Сергей Лавров и Дональд Трамп
Сергей Лавров и Дональд Трамп
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