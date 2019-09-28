Волочкова намекнула на смерть Заворотнюк

Балерина оставила странный пост в соцсети

Анастасия Волочкова удивила подписчиков своего Instagram. Балерина призвала всех молиться о душе Анастасии Заворотнюк. Обычно так говорят, когда человека уже нет, на что и указали Волочковой. "За здравие надо молиться, а не о душе!", "Когда человек болеет, за здравие молятся, а не о душе, богомольная ты наша", "Вы вообще в своем уме?!" - возмутились фолловеры.

Через какое-то время Волочкова отредактировала текст, но не забыла упомянуть и себя любимую. "Мои золотые, а вы сами хоть что-нибудь сделайте в жизни, прежде, чем меня осуждать. Встаньте на Пуанты, потанцуйте в них на мировых сценах, на коньках покатайтесь не на дворовом катке, а на Первом канале на всю страну представляя свои формы и хореографические композиции, сыграйте драматические спектакли, снимитесь в кино, запишите песни Авторские, найдите любимую женщину или мужчину, и я на вас посмотрю", - написала звезда шпагата. Какое отношение имеет этот посыл к мольбам за здоровье Заворотнюк, не совсем понятно.

О болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" стало известно в начале сентября: она исчезла из медиапространства и перестала писать в соцсетях. Поползли слухи, что у Заворотнюк рак мозга в последней стадии. Официальных сообщений от родных или её представителей на этот счёт до сих пор нет. По сообщениям некоторых СМИ, актриса находится в частной клинике в Москве.