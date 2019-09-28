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Волочкова намекнула на смерть Заворотнюк

15:53
  • суббота
  • 28 сентября 2019

Балерина оставила странный пост в соцсети

Анастасия Волочкова удивила подписчиков своего Instagram. Балерина призвала всех молиться о душе Анастасии Заворотнюк. Обычно так говорят, когда человека уже нет, на что и указали Волочковой. "За здравие надо молиться, а не о душе!", "Когда человек болеет, за здравие молятся, а не о душе, богомольная ты наша", "Вы вообще в своем уме?!" - возмутились  фолловеры.
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Через какое-то время Волочкова отредактировала текст, но не забыла упомянуть и себя любимую. "Мои золотые, а вы сами хоть что-нибудь сделайте в жизни, прежде, чем меня осуждать. Встаньте на Пуанты, потанцуйте в них на мировых сценах, на коньках покатайтесь не на дворовом катке, а на Первом канале на всю страну представляя свои формы и хореографические композиции, сыграйте драматические спектакли, снимитесь в кино, запишите песни Авторские, найдите любимую женщину или мужчину, и я на вас посмотрю", - написала звезда шпагата. Какое отношение имеет этот посыл к мольбам за здоровье Заворотнюк, не совсем понятно.

О болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" стало известно в начале сентября: она исчезла из медиапространства и перестала писать в соцсетях. Поползли слухи, что у Заворотнюк рак мозга в последней стадии. Официальных сообщений от родных или её представителей на этот счёт до сих пор нет. По сообщениям некоторых СМИ, актриса находится в частной клинике в Москве.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей... Сейчас можно только молиться о ней и надеяться о выздоровлении���� Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться.. Без слов...���� Подробно в моем сториз... Я выключила комменты. ���� Мои золотые, а вы сами хоть что-нибудь сделайте в жизни, прежде, чем меня осуждать. Встаньте на Пуанты, потанцуйте в них на мировых сценах, на коньках покатайтесь не на дворовом катке, а на Первом канале на всю страну представляя свои формы и хореографические композиции, сыграйте драматические спектакли, снимитесь в кино, запишите песни Авторские, найдите любимую женщину или мужчину, и я на вас посмотрю, пока сама любима и люблю��������❤️ И пока многие не могут пережить моего успеха и того факта, что мужчины достойные стоят передо мной на коленях, одаривая цветами и целуя мои руки...���� #анастасияволочкова

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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