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Умер Марк Захаров

12:26
  • суббота
  • 28 сентября 2019

Режиссёру было 85 лет

В Москве после продолжительной болезни умер художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР, режиссёр  Марк Захаров. 13 октября прошлого года он отметил 85-летний юбилей.

"Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из магикан", - сказал директор театра Марк Варшавер.

Марк Захаров начал заниматься режиссурой в 1956 году в самодеятельном студенческом коллективе Пермского университета. Три года спустя устроился на работу в Московский драматический театр имени Гоголя, из которого перешёл в Московский театр миниатюр. Играл, ставил спектакли и в итоге в 1973 году стал главным режиссёром Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне – Ленком).

Зрителям хорошо известны его фильмы "Убить дракона", "Формула любви", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен"… В театре Захаров прославился постановкой рок-оперы "Юнона и Авось" с Николаем Караченцовым, а ныне Дмитрием Певцовым в главной роли.

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