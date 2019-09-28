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85-летний режиссёр Хейфец напал с ножом на врача скорой помощи

13:15
  • суббота
  • 28 сентября 2019

Медик доставлен в больницу

Народный артист России, режиссёр Леонид Хейфец напал с ножом на медика скорой помощи в центре Москвы. Врачи приехали к нему на вызов, но по каким-то причинам Хейфец ударил ножом одного из медиков. Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщают, что, по всей видимости, режиссёр был в неадекватном состоянии. Пострадавший сотрудник скорой госпитализирован с ранением в одну из больниц.

Леониду Хейфецу 85 лет. Он работал во многих московских театрах, сейчас трудится в театре имени Владимира Маяковского. До 2012 года преподавал режиссуру в Театральном институте имени Щукина, продолжает заниматься педагогической деятельностью, преподавая в РИТИ.

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Леонид Хейфец
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