85-летний режиссёр Хейфец напал с ножом на врача скорой помощи

Медик доставлен в больницу

Народный артист России, режиссёр Леонид Хейфец напал с ножом на медика скорой помощи в центре Москвы. Врачи приехали к нему на вызов, но по каким-то причинам Хейфец ударил ножом одного из медиков. Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщают, что, по всей видимости, режиссёр был в неадекватном состоянии. Пострадавший сотрудник скорой госпитализирован с ранением в одну из больниц.

Леониду Хейфецу 85 лет. Он работал во многих московских театрах, сейчас трудится в театре имени Владимира Маяковского. До 2012 года преподавал режиссуру в Театральном институте имени Щукина, продолжает заниматься педагогической деятельностью, преподавая в РИТИ.