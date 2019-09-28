Памяти Марка Захарова

Главному режиссёру Ленкома было 85 лет

Не стало Марка Захарова. Мастеру было 85 лет, он не дожил несколько дней до своего дня рождения. 13 октября прошлого года Марк Анатольевич отметил свой юбилей, а за несколько дней до этого его пригласила в гости Татьяна Устинова: на канале "ТВ Центр" вышел в эфир очередной выпуск программы "Мой герой".

С 1973 года Марк Захаров был бессменным руководителем Ленкома. В театре он прославился постановкой рок-оперы "Юнона и Авось" с Николаем Караченцовым, а ныне Дмитрием Певцовым в главной роли. Кинозрителям хорошо известны его фильмы, разобранные на цитаты: "Убить дракона", "Формула любви", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен"…