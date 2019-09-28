МЧС разрешило курить на балконах в жилых домах

В ведомстве разъяснили суть новых правил безопасности

МЧС разъяснило новые правила противопожарной безопасности, вступающие в силу 1 октября. Оказывается, они не подразумевают запрет на курение на балконах. Единственное о чём предупредили в ведомстве: гражданам стоит помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих.

Ранее, на этой неделе МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. При этом в ведомстве отметили, что, согласно этим правилам, курение на балконах с 1 октября будет запрещено.

Директор департамента МЧС Ринат Еникеев позже пояснил, что цель нововведения - не борьба с курильщиками, а упрощённая схема взыскания потерь с нарушителей при возникновении пожара в соседних квартирах и на балконах. Запрет на курение на балконах успели поддержать в Кремле и Минздраве.