ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МЧС разрешило курить на балконах в жилых домах

14:06
  • суббота
  • 28 сентября 2019

В ведомстве разъяснили суть новых правил безопасности

МЧС разъяснило новые правила противопожарной безопасности, вступающие в силу 1 октября. Оказывается, они не подразумевают запрет на курение на балконах. Единственное о чём предупредили в ведомстве: гражданам стоит помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих.

Ранее, на этой неделе МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. При этом в ведомстве отметили, что, согласно этим правилам, курение на балконах с 1 октября будет запрещено.

Директор департамента МЧС Ринат Еникеев позже пояснил, что цель нововведения - не борьба с курильщиками, а упрощённая схема взыскания потерь с нарушителей при возникновении пожара в соседних квартирах и на балконах. Запрет на курение на балконах успели поддержать в Кремле и Минздраве.

Главное сегодня
Девушка стоит на балконе
Девушка стоит на балконе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.