В Южной Корее загорелось судно с россиянами

Моряков успели эвакуировать на сушу

Взрыв и пожар на грузовом судне с россиянами на борту произошёл в Южной Корее. Танкер ходил под флагом Каймановых островов и перевозил нефтепродукты.

В момент ЧП на нём находились 25 членов экипажа, десять из них - граждане России. Сразу после начала пожара все моряки были эвакуированы. Пламя быстро распространилось по корпусу и перекинулось на соседнее судно. Его экипаж также был доставлен на берег, сообщает "ТВ Центр".

На данный момент огонь ликвидирован. Известно, что в момент возгорания ремонтных или погрузочных работ на корабле не велось. Причины инцидента выясняются. Российское генконсульство держит ситуацию на контроле.