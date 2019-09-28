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Где в Москве можно познакомиться с историей Дальнего Востока

15:10
  • суббота
  • 28 сентября 2019

В столице проходит праздник Хабаровской области

С историей и культурой одного из крупнейших городов Дальнего Востока можно ознакомиться в Москве: в столичном районе Гольяново проходит праздник Хабаровской улицы. Организаторы подготовили большую развлекательную программу.

О культурном наследии Хабаровска и популярных туристических местах расскажут на мультимедийной площадке. Также гостей фестиваля ждут спортивные состязания, дегустация блюд дальневосточной кухни, знакомство с изделиями народных промыслов и большой концерт. В рамках праздника развёрнута экспозиция работ юных художников из Хабаровска и Москвы, сообщает "ТВ Центр".

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Праздник Хабаровской улицы
Праздник Хабаровской улицы
Праздник Хабаровской улицы
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