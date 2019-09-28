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В Москве появится храм в честь Николая Мирликийского

14:26
  • суббота
  • 28 сентября 2019

На стройке побывал Владимир Ресин

В московском районе Бирюлево возводят храм в честь Святителя Николая Мирликийского. Ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Место для строительства выбрано не случайно: рядом действует старинная деревянная церковь с вековой историей. Новый храм выполнен в стиле русского модерна. На фасаде - мозаика, посвященная Николаю Чудотворцу. Уже установлены купола и кресты, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас завершается прокладка коммуникаций. Разрабатывают проект иконостаса. В ближайшее время начнётся внутренняя отделка. Одновременно храм смогут посетить 500 человек. Для прихожан его откроют в 2020 году.

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