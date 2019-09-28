Последний из могикан: чем запомнился Марк Захаров

Знаменитый режиссёр умер на 86 году жизни

28 сентября после продолжительной болезни скончался Марк Захаров - легендарный театральный и кинорежиссёр. Почти полвека он возглавлял московский Ленком, поставил более сорока спектаклей, снял семь фильмов. Сюжет каждого из них мы знаем наизусть. "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо", "Формула любви"...

Через две недели Марку Захарову исполнилось бы 86 лет. Слова сочувствия и поддержки выразили родным и близким режиссёра президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Этот сентябрь для Ленкома был не таким как обычно. Марк Захаров впервые пропустил сбор труппы перед открытием нового сезона. Поэтому радость встречи коллег омрачало отсутствие любимого худрука. Главный вопрос - не о премьерах, а о том - "Как там Марк?". В конце августа он оказался в больнице с двусторонним воспалением легких. Тогда врачи считали, что это вопрос нескольких дней. Ему стало лучше. А затем - болезнь вернулась. Спасти Марка Захарова уже не смогли.

У нас, в театре Ленком большая беда. Не стало нашего отца, друга, лучшего режиссёра, последнего из могикан. 46 лет почти он посвятил Ленкому, практически создал новый театр Ленинского комсомола. И всё достояние Ленкома на сегодняшний день - это, конечно, Захаров. Директор театра Ленком Марк Варшавер.

Когда говорят - невозместимая потеря, так говорят часто. Но вот, что сейчас произошло, это действительно невозместимо. Почему? Потому что людей такого таланта, такого режиссерского таланта ни в каждой стране и ни в каждое время бывают. Поэтому, в какой-то степени, невозместимая утрата. Режиссёр Владимир Бортко.

Я думаю, что осиротел и русский театр, и русская культура, и мировая культура. Потому что такие мастера, такие художники, как Захаров появляются очень редко. И как-то быстро уходят. Народный артист России Иосиф Райхельгауз.

Захаров и Ленком на протяжении многих лет - практически синонимы. Его при жизни называли человеком-эпохой. Он сумел создать уникальный коллектив. Секрет простой - любовь к театру с самого детства. После актерского факультета ГИТИСа был Пермский драмтеатр. Свои первые занятия режиссурой со студентами он начинал там.

Худруком Московского театра имени Ленинского комсомола Марка Захарова назначили в 1973 году. За эти годы он поставил более 40 спектаклей. И даже далёкие от театра люди легко называют самую главную его работу – рок оперу "Юнона и Авось". Она уже более 20 лет на сцене Ленкома. Меняется актерский состав, но интерес к постановке неизменен. Как и к кинолентам Марка Захарова, которые стали культовыми и сразу разлетелись на цитаты.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".