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Путин примет участие в церемонии прощания с Шираком

16:48
  • суббота
  • 28 сентября 2019

Президент вылетит в Париж 29 сентября

Президент Владимир Путин будет присутствовать на церемонии прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Французский политик скончался 26 сентября, ему было 86 лет. Прощание пройдёт 29 сентября в Доме инвалидов, похороны состоятся на следующий день.

Проситься с 22-м президентом Франции приедут около 30 мировых лидеров. Среди них – президенты Италии и Германии, премьер-министры Венгрии и Бельгии. Из бывших президентов Франции на церемонии будут присутствовать Николя Саркози, Франсуа Олланд и Валери Жискар д`Эстен.

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