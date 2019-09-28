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У Порошенко сдали нервы после отставки Волкера

16:35
  • суббота
  • 28 сентября 2019

Экс-президенту Украины стало тревожно

Экс-президент Украины Пётр Порошенко не на шутку испугался после обнародования информации об отставке спецпредставителя США Курта Волкера. "Тревожная новость из Вашингтона - в отставку подал Курт Волкер. С Куртом нам на Украине чувствовалось увереннее - и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США", - написал Порошенко у себя в Twitter.

Видимо, экс-президента Незалежной связывают с Волкером тесные отношения и какие-то тайны. Он даже называет его на "ты", обращаясь к сбитому лётчику. "Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия, который не просто будет превзойти любому преемнику. Искренне благодарен, Курт", -  написал Порошенко.

Курт Волкер занимал должность спрецпредставителя Госдепа с июля 2017 года. На днях его имя всплыло в громком скандале с телефонным разговором президентов США и Украины. Волкер был упомянут в жалобе анонимного осведомителя о якобы имевшем место давлении Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Итогом скандала стало парламентское расследование с целью импичмента Трампа, а первой его жертвой был выбран Курт Волкер.

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