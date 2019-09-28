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Война или диалог? Грузия определилась, как вести себя с Россией

17:44
  • суббота
  • 28 сентября 2019

Президент Зурабишвили сделала шаг навстречу Москве

У Москвы и Тбилиси появился шанс заново выстроить отношения. "Один - война, военный путь, от которого мы отказались. Второй - это диалог и дипломатия. Грузия не может не попытаться использовать этот путь и закрыться в себе", — сказала президент Саломе Зурабишвили после встречи глав МИД России и Грузии на полях Генассамблеи ООН.

При этом Зурабишвили напомнила, что у её страны существует проблема оккупированных территорий. Так Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию, напоминает РБК.

Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла впервые с момента событий августа 2008 года, когда президент Михаил Саакашвили устроил военную провокацию на границе Грузии и Южной Осетии, закончившуюся окончательным отделением Цхинвала. После этого были разорваны дипломатические отношения между Россией и Грузией, в этом году после провокации в отношении российских депутатов, были приостановлено авиасообщение между нашими странами.  

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