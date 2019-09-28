Внук известного певца умер через 10 дней после рождения

Мальчик скончался на руках у отца

Внук известного американского рэпера Снуп Догга умер в возрасте десяти дней. Об этом написал у себя в Instagram отец малыша Корд Бродус. О причинах смерти ничего не известно. Бродус лишь упомянул, что ребёнок умер у него на руках.

"Мой сын Кай принёс в этот мир столько любви и позитива. Его энергия будет жить, и эти десять дней любви всегда будут особенными для нас", – написал сын Снуп Догга.

У Корда Бродуса двое детей: в 2015 году у него родился сын Зион, а в 2018-м – дочь Эллевен.