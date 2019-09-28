ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

По следам леди Дианы: внук королевы обезвредил мину и спас слонов

18:40
  • суббота
  • 28 сентября 2019

Принц Гарри и Меган Маркл путешествуют по Африке

Принц Гарри повторил подвиг принцессы Дианы в Анголе. Герцог и герцогиня Сассекские сейчас находятся в Анголе. 22 года назад здесь же мать Гарри – принцесса Диана - выступала за обезвреживание мин. Облачившись в аналогичный защитный костюм принц Гарри не испугался повторить подвиг матери: вместе с сапёрами он прошёлся по минному полю и обезвредил одну из мин, сообщает журнал "Лиза".
Принц Гарри и Меган Маркл показали чувства на людях

Благотворительный тур представителей королевской семьи включает в себя встречи с местными жителями проблемных регионов, но помогают принц Гарри и Меган Маркл не только людям. Герцог Сассекский выразил беспокойство экологической обстановкой страны и сокращением популяции слонов после гражданской войны. В одном из районов принц Гарри предложил организовать посадку деревьев таким образом, чтобы оставались коридоры для миграции слонов.

До посещения Анголы супружеская пара побывала в ЮАР. Там Меган Маркл  показала, что может не только свято чтить многовековые традиции британской монархии. Безо всякого стеснения супруга принца Гарри приняла участие в зажигательных национальных танцах. От соблазна потанцевать не удержался даже принц Гарри. Он сделал несколько неловких движений и вскоре покинул танцплощадку.

Читайте также:
Главное сегодня
Принцесса Диана и принц Гарри
Принцесса Диана и принц Гарри
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.