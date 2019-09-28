По следам леди Дианы: внук королевы обезвредил мину и спас слонов

Принц Гарри и Меган Маркл путешествуют по Африке

Принц Гарри повторил подвиг принцессы Дианы в Анголе. Герцог и герцогиня Сассекские сейчас находятся в Анголе. 22 года назад здесь же мать Гарри – принцесса Диана - выступала за обезвреживание мин. Облачившись в аналогичный защитный костюм принц Гарри не испугался повторить подвиг матери: вместе с сапёрами он прошёлся по минному полю и обезвредил одну из мин, сообщает журнал "Лиза".

Благотворительный тур представителей королевской семьи включает в себя встречи с местными жителями проблемных регионов, но помогают принц Гарри и Меган Маркл не только людям. Герцог Сассекский выразил беспокойство экологической обстановкой страны и сокращением популяции слонов после гражданской войны. В одном из районов принц Гарри предложил организовать посадку деревьев таким образом, чтобы оставались коридоры для миграции слонов.

До посещения Анголы супружеская пара побывала в ЮАР. Там Меган Маркл показала, что может не только свято чтить многовековые традиции британской монархии. Безо всякого стеснения супруга принца Гарри приняла участие в зажигательных национальных танцах. От соблазна потанцевать не удержался даже принц Гарри. Он сделал несколько неловких движений и вскоре покинул танцплощадку.