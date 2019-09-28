Звезду сериала "Счастливы вместе" задержали с кокаином в трусах

Актриса всё отрицает

В Сети появилось видео, на котором снята процедура задержание с наркотиками женщины, очень похожей на известную актрису Наталью Бочкарёву. Сотрудники полиции опрашивают её около автомобиля.

"Я имею свёрнутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня, образно говоря, остатки вот этого средства", - говорит женщина и признаётся, что это кокаин и находится он не в сумочке. "Здесь. Во мне", - отвечает на уточняющий вопрос задержанная.

Сама актриса категорически опровергает распространяемую в СМИ информацию о своём задержании с наркотиками. По её словам, она находится дома с детьми. Тем не менее, ТАСС и "РИА Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что минувшей ночью в Москве была задержана актриса Наталья Бочкарёва. Следователи возбудили против неё дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере и отпустили под подписку о невыезде.

Наталья Бочкарёва известна снималась в сериале "Счастливы вместе", в фильмах "Китайский сервиз", " Ёлки последние" и "Всадник по имени Смерть".