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Звезду сериала "Счастливы вместе" задержали с кокаином в трусах

19:45
  • суббота
  • 28 сентября 2019

Актриса всё отрицает

В Сети появилось видео, на котором снята процедура задержание с наркотиками женщины, очень похожей на известную актрису Наталью Бочкарёву. Сотрудники полиции опрашивают её около автомобиля.

"Я имею свёрнутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня, образно говоря, остатки вот этого средства", - говорит женщина и признаётся, что это кокаин и находится он не в сумочке.  "Здесь. Во мне", - отвечает на уточняющий вопрос задержанная.

Сама актриса категорически опровергает распространяемую в СМИ информацию о своём задержании с наркотиками. По её словам, она находится дома с детьми. Тем не менее, ТАСС и "РИА Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что минувшей ночью в Москве была задержана актриса Наталья Бочкарёва. Следователи возбудили против неё дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере и отпустили под подписку о невыезде.

Наталья Бочкарёва известна снималась в сериале "Счастливы вместе", в фильмах "Китайский сервиз", " Ёлки последние" и "Всадник по имени Смерть".

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