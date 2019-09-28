Близкий друг Пугачёвой опубликовал редкое видео с ней

Запись сделана в Томске в середине 80-х годов

Один из близких друзей Аллы Пугачёвой опубликовал у себя в Instagram редкое видео с певицей. Это архивная запись, сделанная более 30 лет назад: Примадонна исполняют песню "Прости, поверь".

Композицию написал Игорь Николаев, он и разместил видео в соцсети. "Никогда прежде не видел эту съёмку! Очень трогательно", - гласит подпись к ролику. Пост набрал уже более 130 тысяч просмотров.

Кто-то из комментаторов раскрыл секрет, где снимался этот клип. "Это было в Томске", - написал один из поклонников.