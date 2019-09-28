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Названы 6 грозных предвестников инсульта

20:05
  • суббота
  • 28 сентября 2019

Врачи советуют обращать внимание на своё здоровье

Инсульт стал серьёзной проблемой современности. При стремительном ритме жизни, физических и психологических нагрузках от него не застрахован никто. Врачи рекомендуют почаще обращать внимание на своё здоровье и при малейших предвестниках микроинсульта срочно идти к специалисту.

На микроинсульт могут указывать двоение в глазах и онемение конечностей, особенно по утрам. Внезапная сильная головная боль и неожиданное нарушение координации движений - повод бить тревогу. О микроинсульте также свидетельствуют помутнение сознания и резкое изменение речи, пишет "Газета.ру".

Американские учёные напоминают, что некоторые люди пожилого возраста могут не знать о перенесенном инсульте. В этом случае скрытое заболевание способно приблизить организм к летальному исходу.

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