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В скандал вокруг Трампа и Зеленского втянули Меркель

09:53
  • воскресенье
  • 29 сентября 2019

Президент Украины оскорбил канцлера Германии

После того, как в США была опубликована расшифровка телефонного разговора главы Белого дома с президентом Украины, на Владимира Зеленского посыпались упрёки. Сначала говорили, что он уж слишком подобострастно разговаривал с американским лидером. Теперь руководителя Незалежной обвиняют в оскорблении Ангелы Меркель.

Немецкое влиятельное издание Der Spiegel сделало такой вывод на основании того, что президент Украины фактически поддержал точку зрения Дональда Трампа касательно того, что канцлер Германии мало делает для Украины. В статье подчеркивается, что в телефонном разговоре Зеленского с Трампом дипломатические усилия Меркель не были оценены ни единым словом. В Берлине этим крайне недовольны.

Напомним, что после публикации разговора двух лидеров в США запущена  процедура импичмента президента Дональда Трампа. Эксперты говорят, что вероятность ухода нынешнего главы Белого дома в отставку равна нулю, но сам факт запуска процедуры ударит по рейтингу Трампа.

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