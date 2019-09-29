Она была разрушена во время войны

Сирийские власти активно занимаются восстановлением разрушенной во время боевых действий инфраструктуры. Свой вклад вносят и сами жители: в Алеппо заработала овощная ферма. Владелец плантации Махмуд Ясин в поле с самого утра и до позднего вечера: лично контролирует сбор урожая, следит за процессом посадки новых грядок и молится чтобы не отказал старенький насос - основа его хозяйства.

Как только пригород Алеппо был освобождён, Махмуд вместе в рабочими вернулся и в самое короткое время плантация была восстановлена. Теперь с шести тысяч квадратных метров собирают почти две тонны огурцов, сообщает "ТВ Центр".

А в хозяйстве рядом идет погрузка только что собранных помидоров. Спелые, один к одному, они выросли в открытом грунте без применения каких либо химикатов. Прямо с поля и сразу на перерабатывающую фабрику.

Томатная паста в Сирии продукт востребованный. Из нее делают и кетчуп, и томатный сок, экологически чистые и без добавления консервантов. Производство на этой фабрике постоянно расширяется по мере того, как жители провинции Алеппо возвращаются в свои дома и снова начинают возделывать землю.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".