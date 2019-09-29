Россию накрыли первые снегопады

Это была репетиция зимы

Урал находится под властью скандинавского циклона. Сразу в нескольких регионах выпал первый снег. Как минимум, на неделю раньше обычного. Заморозки наблюдаются в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. Синоптики фиксируют аномально низкие для этого времени года температуры. Ночью опускается до минус 6 градусов, а днем - не выше плюс пяти, сообщает "ТВ Центр".

Выпавший снег быстро растает, это была лишь репетиция зимы. А циклон, который принёс потепление в Москву, движется на восток. Уже ко вторнику столбики термометров на Урале поднимутся до плюс 12-ти, в в центральной части России первая неделя октября будет тоже тёплой, но с дождями.