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Россию накрыли первые снегопады

11:07
  • воскресенье
  • 29 сентября 2019

Это была репетиция зимы

Урал находится под властью скандинавского циклона. Сразу в нескольких регионах выпал первый снег. Как минимум, на неделю раньше обычного. Заморозки наблюдаются в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. Синоптики фиксируют аномально низкие для этого времени года температуры. Ночью опускается до минус 6 градусов, а днем - не выше плюс пяти, сообщает "ТВ Центр".

Выпавший снег быстро растает, это была лишь репетиция зимы. А циклон, который принёс потепление в Москву, движется на восток. Уже ко вторнику столбики термометров на Урале поднимутся  до плюс 12-ти, в в центральной части России первая неделя октября будет тоже тёплой, но с дождями.

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