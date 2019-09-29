Трамп обратился к нации по поводу своего импичмента

Президент не боится трудностей

Огромный обман в истории американской политики, так Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в стране, а именно, попытки демократов запустить процедуру импичмента. Как стало известно, перед самым скандалом разведка США изменила правила подачи анонимных жалоб и это сыграло на руку противникам Трампа.

Очередным видеообращением Дональд Трамп поделился традиционно в своей любимой соцсети. Ролик короткий, но ёмкий. Менее чем за 40 секунд 45-й президент США успел и себя похвалить, и раскритиковать демократов за попытки импичмента. Правда на этот раз хозяин Белого дома обошёлся без жестких выражений.

То, что происходит сейчас, это один огромный обман в истории американской политики. Демократы хотят отобрать ваше оружие, ваше здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать всё. Мы никогда не позволим этому случиться. Республиканцы пытаются осушить болото, потому что на кон поставлена страна.

Трамп заверил своих избирателей: его пытаются остановить, потому что он борется за американцев. Но он, мол, никогда не даст этому случиться. Представители Демпартии начали разгуливать по ток-шоу и уверять аудиторию: раскройте глаза. В своих пока неудачных попытках убрать Трампа из Белого дома они даже договорились до того, что нашли некий российский след в Украингейте. Правда, после расследования прокурора Мюллера, завершившегося громким пшиком, эти потуги выглядят жалко.

"У нас не может быть президента, который плюет на присягу, который подрывает нашу национальную безопасность и ставит под сомнение честность выборов. У меня разбито сердце. Я надеялась, что он все-таки что-то скажет в свое оправдание, что все совсем не так, как кажется. Но нет. И это доказывает, что мы правы", - заявила председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Пока что первой жертвой Украингейта пал только спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Его имя упоминалось в жалобе, сотрудника нацразведки по поводу телефонного разговора Трампа и Зеленского, из-за которого и начался очередной сыр-бор с импичментом. Волкер подал в отставку. Но демократы всё равно его вызвали для дачи показаний в Конгрессе. А также госсекретаря Майка Помепо и адвоката Трампа Руди Джулиани, который якобы был ключевой фигурой в передаче пожеланий американского президента Киеву. Хозяин Белого Дома по традиции негодует в Twitter.

Общение с новым и очень хорошим президентом Украины, который сказал в ООН, что я не давил на него никак, ни в каком виде и ни в какой форме, должно было само по себе положить конец последней охоте на ведьм.

Пока симпатизирующая демократам американская пресса давит на Трампа и требует в нарушение дипломатического этикета опубликовать стенограммы не только переговоров с Зеленским, но и с Владимиром Путиным, и с саудитами, онлайн ресурс "Федералист" вышел с материалом, обличающим заговор против Трампа с использованием спецслужб. По данным издания, нацразведка США тайно изменила требования к подаче жалоб. Теперь информация о правонарушении не обязательно должна быть из первых рук, сообщает "ТВ Центр".

Новый вариант требований появился 24 сентября. Всего за несколько дней до того, как текст доноса анонимного сотрудника нацразведки был обнародован. Сами изменения были внесены в августе. И, видимо, так случайно совпало, что жалоба на разговор тоже датирована этим месяцем.

"Вау, они попались. Прекратите охоту на ведьм немедленно", - именно так Дональд Трамп отреагировал на эту подгонку документов под нужный результат.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".