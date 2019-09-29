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У берегов Йемена пропал паром с 55 пассажирами

12:02
  • воскресенье
  • 29 сентября 2019

Судно ищут спасатели

У берегов Йемена пропал с радаров паром, на борту находятся десятки пассажиров. Как сообщило агентство "Синьхуа", в последний раз судно видели в порту провинции Эль-Махра на юго-востоке страны. Известно, что паром направлялся к острову Сокотра. Судно принадлежит небольшому йеменскому торговому предприятию, сообщает "ТВ Центр".

Последние пять лет в Йемене продолжается военное противостояние между президентскими силами и шиитскими повстанцами. После того, как в 2015 году Саудовская Аравия присоединилась к коалиции на стороне правительства Йемена, мятежники начали устраивать диверсии на территории королевства.

Один из самых громких случаев атака беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco. Именно йеменские повстанцы взяли на себя ответственность за нападения. В свою очередь США обвинили в атаках Иран, но никаких доказательств, как обычно, не представили.

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