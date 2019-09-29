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Протестующих в Гонконге снова разогнали слезоточивым газом

11:18
  • воскресенье
  • 29 сентября 2019

Протесты не смолкают несколько месяцев

В эти минуты в Гонконге проходит очередной антиправительственный митинг. Он уже перерос в столкновения с полицией. Протестующие перекрыли одну из трасс и стали забрасывать правоохранителей камнями. Те в ответ применили слезоточивый газ.

Накануне, 28 сентября аналогичная манифестация тоже завершилась погромами и беспорядками. 300 тысяч демонстрантов вышли на акцию в честь годовщины "революции зонтиков", сообщает "ТВ Центр". Так называется протестное движение, начало которому было положено ровно пять лет назад. Участники использовали зонты, чтобы защититься от слезоточивого газа.

В этот раз активисты забросали здание правительства камнями и начали светить в глаза полицейским лазерными указками. Для разгона толпы стражи порядка применили водяные пушки и слезоточивый газ. О пострадавших не сообщается.

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