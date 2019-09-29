Брошенная Западом Украина признала силу России

Киев остался без поддержки Европы

Украинский эксперт признал силу России и отказ Запада от поддержки Киева. По мнению директора Института внешней политики Дипломатической академии Григория Перепелицы, отказавшись от Украины, западное сообщество перешло на сторону России. Ей, в свою очередь, удалось усилить свои позиции в мире, сообщает РИА Новости.

Политолог также отметил стремительное падение США. Вашингтон, по его мнению, теряют свои позиции не только на постсоветском пространстве, но и во всём мире.

Запад абсолютно поменял позицию относительно Украины, теперь он на стороне России.

Спасти Украину, считает эксперт, может только усиление своей армии и переход к активной обороне.