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Брошенная Западом Украина признала силу России

10:34
  • воскресенье
  • 29 сентября 2019

Киев остался без поддержки Европы

Украинский эксперт признал силу России и отказ Запада от поддержки Киева. По мнению директора Института внешней политики Дипломатической академии Григория Перепелицы, отказавшись от Украины, западное сообщество перешло на сторону России. Ей, в свою очередь,  удалось усилить свои позиции в мире, сообщает РИА Новости.

Политолог также отметил стремительное падение США. Вашингтон, по его мнению, теряют свои позиции не только на постсоветском пространстве, но и во всём мире.

Запад абсолютно поменял позицию относительно Украины, теперь он на стороне России.

Спасти Украину, считает эксперт, может только усиление своей армии и переход к активной обороне.

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