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Сирия требует вывода войск США и Турции со своей территории

10:57
  • воскресенье
  • 29 сентября 2019

Военные этих стран нарушают Устав ООН

Проходящая в Нью-Йорке очередная сессия Генассамблеи ООН позволила многим государствам сделать свои программные заявления. Так, Сирия с самой высокой мировой трибуны обвинила США и Турцию в нарушении Устава ООН. Министр иностранных дел страны Валид Муаллем заявил, что Анкара и Вашингтон пытаются создать на сирийской территории зону безопасности в обход международным правилам.

Сохраняется незаконное военное присутствие Соединенных Штатов и Турции на севере Сирии. Любую договорённость по какой-либо части территории Сирии без согласия сирийского правительства мы осуждаем и отвергаем по форме и по существу.

Министр добавил, что Дамаск рассматривает все иностранные силы, действующие в Сирии без разрешения властей, как оккупационные, сообщает РБК. Напомним, что только российские военные находятся в Сирии по приглашению президента Башара Асада и действуют там на законных основаниях.

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