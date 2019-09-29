В Австрии проходят досрочные парламентские выборы

Они были назначены после громкого скандала

В Австрии начались парламентские выборы. Избирательные участки открылись несколько часов назад. Процедура проходит досрочно из-за громкого скандала, который привёл к развалу правительственной коалиции и отставке кабинета министров.

На места в Национальном совете претендуют кандидаты от восьми политических объединений. Фаворит - Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем. Как ожидается, по итогам выборов он вернёт себе высокий пост. Также в числе лидеров - социал-демократы, партия свободы, праволибералы и зелёные, сообщает "ТВ Центр".

Скандал, стоивший должностей всему кабинету министров, произошёл в республике в мае. Тогда в прессу попала видеозапись двухлетней давности. На ней чиновники из окружения Курца разговаривают с русскоговорящей девушкой. Предлагают упростить ей доступ к строительным контрактам в обмен на финансовую поддержку их партии. Женщина, как выяснилось, к России не имела никакого отношения. Что не помешало русофобам раздуть историю и испортить карьеру замешанным в ней политикам.