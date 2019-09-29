Илон Маск обратился к теме инопланетян

Предприниматель высказал своё мнение об их существовании

Илон Маск усомнился в существовании инопланетян. Глава компаний SpaceX и Tesla не особо верит, что кроме нас во Вселенной кто-то есть. "Может быть, есть какая-то другая жизнь, но мы не видели никаких её признаков", - сказал Маск, выступая на пусковом комплексе SpaceX в Техасе.

Говоря о "Зоне 51", которую недавно пытались штурмовать последователи конспирологических теорий, Маск назвал рассказы о причастности американских военных к получению инопланетных технологий шутками.

Предприниматель также пообещал, что в течение полугода его компания сможет вывести на орбиту Земли космический корабля Starship, предназначенный для полётов на Марс. Сам полёт может состояться уже через пять-шесть лет.