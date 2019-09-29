В России внесены изменения в процедуру приёма на работу

Понадобится ещё один документ

Для приёма на работу теперь не надо предоставлять в отдел кадров пластиковую карточку СНИЛС. Вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования. Оно теперь будет в электронном виде, но для оформления трудовых отношений его всё равно нужно распечатать.

Это можно сделать в территориальном органе ПФР, в многофункциональных центрах, а также через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг. В новом документе будут указаны страховой номер лицевого счета из 11 цифр, фамилия, имя, отчество работника, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета.