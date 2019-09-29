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Агутин поделился фото роскошной дочери-официантки

14:07
  • воскресенье
  • 29 сентября 2019

Лиза строит свою карьеру в США

Леонид Агутин опубликовал у себя в Instagram новый снимок красавицы-дочери. 20-летняя Лиза стоит с гитарой перед микрофоном и что-то поёт. Девушка давно уехала жить в США, она пытается построить там свою музыкальную карьеру.
Уехавшая из России дочь Варум и Агутина стала официанткой

Но пока, созданная ею группа не приносит прибыли. Потому, приученная к самостоятельности, Лиза подрабатывает официанткой в ресторане, зарабатывая 12 долларов за смену, пишет Teleprogramma.pro. Несмотря ни на что, Анжелика Варум и Леонид Агутин гордятся своим талантливым ребёнком. В конце года Лиза планирует вернуться в Москву и выступить вместе с отцом.

Музыканты Анжелика Варум и Леонид Агутин начали встречаться в 1997 году. Они зарегистрировали свои отношения в 2000 году - на следующий год после рождения дочери Елизаветы. От первого брака у Леонида есть дочь Полина. Она жила вместе с матерью в Италии, сейчас переехала во Францию.

 

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