Врачи советуют отказаться от популярного продукта ради здоровья сердца

Нужно есть больше курицы и рыбы

Для поддержания нормальной работоспособности сердца необходимо отказаться от майонеза. Также из рациона надо исключить мясо, заменив его птицей и рыбой. Такие рекомендации опубликовал у себя на сайте Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России.

Врачи снова напомнили прописную истину: здоровое питание помогает нормализации количества холестерина в крови и улучшению артериального давления. Чтобы сердце работало как часы, необходимо включать в рацион не менее 60% овощей, фруктов и зерновых. Белок же должен составлять не более 20%. Авторы рекомендаций также предлагают сократить употребление соли и отказаться от курения.

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первую строчку в списке причин смертности в мире. От болезней сердца и сосудов ежегодно в мире умирают около 18 миллионов человек. Врачи утверждают, что 80% преждевременных инфарктов и инсультов можно предотвратить.