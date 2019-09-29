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Врачи советуют отказаться от популярного продукта ради здоровья сердца

13:43
  • воскресенье
  • 29 сентября 2019

Нужно есть больше курицы и рыбы

Для поддержания нормальной работоспособности сердца необходимо отказаться от майонеза. Также из рациона надо исключить мясо, заменив его птицей и рыбой. Такие рекомендации опубликовал у себя на сайте Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России.
Ученые напечатали живое сердце на 3D-принтере

Врачи снова напомнили прописную истину: здоровое питание помогает нормализации количества холестерина в крови и улучшению артериального давления. Чтобы сердце работало как часы, необходимо включать в рацион не менее 60% овощей, фруктов и зерновых. Белок же должен составлять не более 20%. Авторы рекомендаций также предлагают сократить употребление соли и отказаться от курения.

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первую строчку в списке причин смертности в мире. От болезней сердца и сосудов ежегодно в мире умирают около 18 миллионов человек. Врачи утверждают, что 80% преждевременных инфарктов и инсультов можно предотвратить.  

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