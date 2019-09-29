Умер президент Крыма

Юрий Мешков слёг после инсульта две недели назад

Умер Юрий Мешков, ему было 73 года. Политик был первым и единственным президентом Крыма в бытность его украинским. Мешков умер в больнице подмосковного Красногорска после перенесённого инсульта, сообщила его дочь Марианна. Две недели назад на отдыхе в Турции Мешкову стало плохо, его срочно доставили в Россию.

Юрия Мешкова избрали президентом Крыма вскоре после распада СССР, в феврале 1994 года. А спустя год с небольшим, решением президента Украины Леонида Кучмы Конституция Республики Крым была отменена, пост президента упразднён.

Вскоре после избрания на пост президента Крыма, в интервью журналистам Мешков заявил: "Крымчане сделали свой выбор, проголосовав за единение с Россией, за восстановление экономических отношений, за восстановление военно-политического союза с Россией. Это позволит прежде всего спастись всем гражданам Республики Крым от окончательного краха того, что раньше называлось экономикой".

Реальное воссоединение с Россией произошло спустя 20 лет, в апреле 2014 года. Подавляющее большинство граждан Крыма тогда проголосовало за возвращение республики в родную гавань.