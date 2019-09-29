ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цепная реакция: от Зеленского потребовали распечатку его разговоров с Путиным

16:25
  • воскресенье
  • 29 сентября 2019

Петиция опубликована на сайте президента

Дурная слава американских политиков, вынудивших Дональда Трампа опубликовать расшифровку своего разговора с Владимиром Зеленским, не даёт покоя украинцам. Некая инициативная группа потребовала от своего президента предать гласности содержание телефонных разговоров Зеленского с Владимиром Путиным.

Инициаторы обращения опубликовали его на сайте главы Украины. Они ссылаются на американский опыт. В петиции указано, что общество хочет знать, о чём Зеленский мог негласно договориться с Путиным. Пока документ подписали около ста человек. Для того, чтобы он был рассмотрен необходимы подписи 25 тысяч украинцев.

Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.