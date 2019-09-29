Цепная реакция: от Зеленского потребовали распечатку его разговоров с Путиным

Петиция опубликована на сайте президента

Дурная слава американских политиков, вынудивших Дональда Трампа опубликовать расшифровку своего разговора с Владимиром Зеленским, не даёт покоя украинцам. Некая инициативная группа потребовала от своего президента предать гласности содержание телефонных разговоров Зеленского с Владимиром Путиным.

Инициаторы обращения опубликовали его на сайте главы Украины. Они ссылаются на американский опыт. В петиции указано, что общество хочет знать, о чём Зеленский мог негласно договориться с Путиным. Пока документ подписали около ста человек. Для того, чтобы он был рассмотрен необходимы подписи 25 тысяч украинцев.