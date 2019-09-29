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Митинг на Сахарова собрал 9 тысяч человек

16:35
  • воскресенье
  • 29 сентября 2019

Акция проходит в рамках закона

Около девяти тысяч участников пришли к началу согласованного с властями митинга в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях. Митинг проходит на проспекте Академика Сахарова. "К 15:00 на территорию митинга прошли 9 тысяч участников. Входящий поток интенсивный. Полиция не задерживает вход. Митинг начался около 15:15", - сообщается в Twitter-аккаунте "Белый счётчик".

На проспекте Академика Сахарова 29 сентября проходит согласованный с властями митинг. В связи с проведением мероприятия полное перекрытие будет действовать с 8:00 до 19:00 на прилегающих к проспекту улицах.

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