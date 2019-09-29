ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Парижане прощаются с Жаком Шираком

17:02
  • воскресенье
  • 29 сентября 2019

Французы любили своего президента

Франция прощается с Жаком Шираком. Похороны пройдут 30 сентября, на них намерены присутствовать порядка 30 глав государств, в том числе Владимир Путин. США по решению Дональда Трампа будут представлены лишь главой дипмиссии.

К парижскому Дому инвалидов, где выставлен гроб с телом политика, с утра идут люди - тысячи людей, очередь растянулась на километры. Экс-президент Франции умер 26 сентября на 87-м году жизни. Согласно опросам общественного мнения, треть граждан страны считают Ширака лучшим президентом страны, сообщает "ТВ Центр".

Такое же число людей отдало предпочтение Шарлю де Голлю, идеям которого глубоко симпатизировал Ширак. Среди его главных достижений называют отказ от участия в американской кампании по вторжению в Ирак, а также отмену призыва на военную службу и сокращение срока полномочий главы государства с семи до пяти лет.

Главное сегодня
Церемония прощания Жаком Шираком
Церемония прощания Жаком Шираком
Церемония прощания Жаком Шираком
Церемония прощания Жаком Шираком
Церемония прощания Жаком Шираком
Церемония прощания Жаком Шираком
Церемония прощания Жаком Шираком
Церемония прощания Жаком Шираком
Церемония прощания Жаком Шираком
Церемония прощания Жаком Шираком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.