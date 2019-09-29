Парижане прощаются с Жаком Шираком

Французы любили своего президента

Франция прощается с Жаком Шираком. Похороны пройдут 30 сентября, на них намерены присутствовать порядка 30 глав государств, в том числе Владимир Путин. США по решению Дональда Трампа будут представлены лишь главой дипмиссии.

К парижскому Дому инвалидов, где выставлен гроб с телом политика, с утра идут люди - тысячи людей, очередь растянулась на километры. Экс-президент Франции умер 26 сентября на 87-м году жизни. Согласно опросам общественного мнения, треть граждан страны считают Ширака лучшим президентом страны, сообщает "ТВ Центр".

Такое же число людей отдало предпочтение Шарлю де Голлю, идеям которого глубоко симпатизировал Ширак. Среди его главных достижений называют отказ от участия в американской кампании по вторжению в Ирак, а также отмену призыва на военную службу и сокращение срока полномочий главы государства с семи до пяти лет.