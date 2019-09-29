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Оскандалившийся из-за Смолова Траньков стыдливо спрятался в кустах

17:26
  • воскресенье
  • 29 сентября 2019

Фигурист повёл себя странно

Оскорбления в Сети стали приметой нашего времени. Уважаемые люди не стыдятся обидеть оппонента, особенно, когда его нет рядом. Вот и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков нелицеприятно прокомментировал слова нападающего московского "Локомотива" и сборной России Фёдора Смолова. В матче против "Зенита" футболист бурно отреагировал на отменённый гол и предложил отдать первую строчку команде соперников, намекая на судейство в пользу питерской команды.
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"Смолов заговорил… Хвала Хорватия. GQ "спортсмен столетия" вручат? Бездарность есть бездарность", - написал Траньков в соцсети. После публикации на фигуриста обрушился поток критики и он удалил своё сообщение и всю ветку обсуждения. Позже Траньков написал, что сделал это по ошибке. Получается, что фигурист сначала оскорбил футболиста, а потом случайно удалил это сообщение. Другими словами, Траньков от своего провокационного заявления не отказался.

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