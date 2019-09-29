Завершился согласованный митинг на Сахарова

В нём приняли участие 20 тысяч человек

Митинг в поддержку фигурантов так называемого московского дела, согласованный с властями, завершился на проспекте Академика Сахарова в Москве, сообщает ТАСС. На акции со сцены выступили лидеры оппозиции и фигуранты уголовных дел, с которых следствие сняло обвинение либо отпустило под подписку о невыезде. Кроме того, выступили артисты Татьяна Лазарева и фронтмен группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев.

Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии. По данным пресс-службы Главного управления МВД по Москве, в митинге приняли участие около 20 тысяч человек.