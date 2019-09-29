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В семье предавшего "Мисс Москву" экс-короля случилось горе

18:52
  • воскресенье
  • 29 сентября 2019

Отец экс-правителя Малайзии Мухаммада V, султан Исмаил Петра, умер 28 сентября после долгой болезни. Бывший свёкор Оксаны Воеводиной перенёс инсульт, оправиться от которого так и не смог. Его уход из жизни прокомментировала российская модель Оксана Воеводина, которую бросил Мухаммад V. "Мисс Москва - 2015" опубликовала в Instagram архивное фото покойного и не забыла напомнить, что он приходился дедом её сыну Леону.
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"Дедушка Леона, султан Исмаил Петра, ушел от нас. Воистину, все мы принадлежим Аллаху, и к нему вернемся", – процитировала модель Коран.

49-летний Мухаммад V и 25-летняя Оксана Воеводина поженились летом 2018 года в Малайзии, в ноябре они сыграли свадьбу в Москве. В мае 2019 года у пары родился сын Леон, а уже летом появилась информация об их разводе. По слухам, Мухаммад V подозревал Воеводину в неверности. Возникла также версия, согласно которой бывшего короля, попавшего в опалу на родине, вынудили развестись с моделью и покаяться в нарушении традиций.

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