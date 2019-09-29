Шукшину настиг удар из-за смерти близкого человека

Актриса почтила память Марка Захарова

Марина Шукшина назвала большим ударом смерть Марка Захарова. Актриса почтила в Instagram память ушедшего накануне режиссёра. Она отметила, что это большой удар для всех людей и особенно для тех, кто работал с ним лично.

Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров скончался 28 сентября после продолжительной болезни. 13 октября прошлого года он отметил 85-летний юбилей. Его фильмы разошлись ан цитаты: "Убить дракона", "Формула любви", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен"… В театре Захаров прославился постановкой рок-оперы "Юнона и Авось" с Николаем Караченцовым, а ныне Дмитрием Певцовым в главной роли.