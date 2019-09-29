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Шукшину настиг удар из-за смерти близкого человека

19:33
  • воскресенье
  • 29 сентября 2019

Актриса почтила память Марка Захарова

Марина Шукшина назвала большим ударом смерть Марка Захарова. Актриса почтила в Instagram память ушедшего накануне режиссёра. Она отметила, что это большой удар для всех людей и особенно для тех, кто работал с ним лично.
Последний из могикан: чем запомнился Марк Захаров

Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров скончался 28 сентября после продолжительной болезни. 13 октября прошлого года он отметил 85-летний юбилей. Его фильмы разошлись ан цитаты: "Убить дракона", "Формула любви", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен"… В театре Захаров прославился постановкой рок-оперы "Юнона и Авось" с Николаем Караченцовым, а ныне Дмитрием Певцовым в главной роли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#марияшукшина Это большой удар для нас всех, а для людей, которые знали Марка Анатольевича лично и работали с ним..,.- даже говорить не приходится... Светлая память Большому Художнику! Сейчас, может быть, скажу крамольную вещь, но теперь почти весь его театр в "сборе", в Царствии Божием! Пусть это будет хотя бы небольшим утешением для нас!... #маркзахаров #ленком #театр #12стульев #обыкновенноечудо #формулалюбви #тотсамыймюнхгаузен

Публикация от ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Maria Shukshina (@shukshina_maria)

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