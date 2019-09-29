Голый племянник опозорил Меган Маркл

Молодой человек попал в полицию

В Лос-Анджелесе арестован племянник герцогини Сассекской. Сын брата Меган Маркл расхаживал полуголым по улице. Полицейские обратили внимание на молодого человека, слегка прикрывшегося полотенцем и задержали его. При аресте мужчина оказал сопротивление стражам порядка. В участке выяснилось, что это 26-летний Тайлер Дули, сын Томаса Маркла-старшего. Известно, что на следующее утро Дули освободили под залог в 25 тысяч долларов.

Племянник супруги принца Гарри уже успел заработать скандальную репутацию и в Британии. Королевскую семью шокировал род занятий Дули: он выращивает у себя дома марихуану и продаёт её. Мало того, один из выведенных сортов шутник назвал "Сияние Маркл".

Наконец, приехав без приглашения в Лондон в день свадьбы своей тёти и принца Гарри, он был пойман с холодным оружием, которое ухитрился пронести в местный паб, пишет издание "7 дней".