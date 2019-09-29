ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лазарев сделал сенсационное признание

19:42
  • воскресенье
  • 29 сентября 2019

Оно прозвучало в телеэфире

Сенсационное признание сделал 36-летний российский певец Сергей Лазарев. Он показал общественности фотографию дочки Аллы. Оказывается, у пятилетнего Никиты есть сестра. Певец разоткровенничался в финале шоу "Секрет на миллион" на НТВ.
Лазарев довел маленького сына до слез

Анечка родилась аж год назад и об этом знал только один человек - близкий друг Лазарева, его бывший партнёр по Smash!!  Влад Топалов. "У нас появилось ещё одно счастье! Анечка, Анна Сергеевна. Ей годик!" — заявил Сергей телеведущей Лере Кудрявцевой. Он признался, что не хотел привлекать внимание к девочке.

Никиту и Анну выносили разные суррогатные матери, но биоматериал был его и одной и той же женщины. Кто она – эта тайна до сих пор не раскрыта. Стоит напомнить, что с 2008 по 2012 год Сергей Лазарев встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Четыре года назад певец  признался, что у него есть девушка, с которой они совместно живут и не спешат со свадьбой.

Читайте также:
Новости по теме
Серей Лазарев
Серей Лазарев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.