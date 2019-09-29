Лазарев сделал сенсационное признание

Оно прозвучало в телеэфире

Сенсационное признание сделал 36-летний российский певец Сергей Лазарев. Он показал общественности фотографию дочки Аллы. Оказывается, у пятилетнего Никиты есть сестра. Певец разоткровенничался в финале шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

Анечка родилась аж год назад и об этом знал только один человек - близкий друг Лазарева, его бывший партнёр по Smash!! Влад Топалов. "У нас появилось ещё одно счастье! Анечка, Анна Сергеевна. Ей годик!" — заявил Сергей телеведущей Лере Кудрявцевой. Он признался, что не хотел привлекать внимание к девочке.

Никиту и Анну выносили разные суррогатные матери, но биоматериал был его и одной и той же женщины. Кто она – эта тайна до сих пор не раскрыта. Стоит напомнить, что с 2008 по 2012 год Сергей Лазарев встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Четыре года назад певец признался, что у него есть девушка, с которой они совместно живут и не спешат со свадьбой.